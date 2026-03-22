Около 30 человек ранены в результате обстрела города Арада на юге Израиля

Около 30 человек пострадали в Араде на юге Израиля в результате ракетного обстрела. Об этом в соцсети X сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

"Бригады MDA оказывают помощь примерно 30 пострадавшим в состоянии различной степени тяжести", - говорится в заявлении.

По данным местных СМИ, иранская ракета попала жилой квартал. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность израильских и американских атак против Ирана существенно возрастет в ближайшие дни. 21 марта иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы.

Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. О том, что значит иранский успех и почему "стелс" не значит "невидимый", — в материале "Газеты.Ru".