Над Тульской областью сбили семь беспилотников

Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены средствами противовоздушной обороны Минобороны России над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

© РИА Новости

«В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено семь украинских беспилотников», – написал Миляев в своем канале на платформе Max.

Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В воскресенье власти объявляли об опасности атаки беспилотников в регионе.

Ранее Минобороны доложило о 25 сбитых за ночь дронах ВСУ над девятью регионами России и акваторией Черного моря.

Накануне в небе над Тульской областью были уничтожены два беспилотника, при этом никто не пострадал и разрушений не обнаружено.