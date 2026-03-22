Над Тульской областью сбили семь беспилотников

Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены средствами противовоздушной обороны Минобороны России над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено семь украинских беспилотников», – написал Миляев в своем канале на платформе Max.

Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В воскресенье власти объявляли об опасности атаки беспилотников в регионе.

Ранее Минобороны доложило о 25 сбитых за ночь дронах ВСУ над девятью регионами России и акваторией Черного моря.

Накануне в небе над Тульской областью были уничтожены два беспилотника, при этом никто не пострадал и разрушений не обнаружено.