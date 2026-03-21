В Израиле заявили об ударе по производству баллистических ракет в Иране

Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что во время ночных ударов по Тегерану поразила комплексы, где производили компоненты баллистических ракет КСИР.

В заявлении ЦАХАЛ сказано, что в течение ночи израильские ВВС, «действуя на основе разведданных», нанесли «масштабный удар» по Тегерану.

«Были атакованы объекты, используемые в производстве критически важных компонентов для разработки баллистических ракет, принадлежащих аппарату безопасности Ирана», — сказано в заявлении.

Утверждается, что поражены центральный комплекс КСИР для производства и разработки компонентов баллистических ракет, склад и топливный комплекс Минобороны Ирана.

В ЦАХАЛ заявили, что продолжат «расширять удары по производственным объектам» Ирана, чтобы ослабить его возможности по развитию баллистической ракетной программы.