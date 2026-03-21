Стало известно, какие меры примут США в Ормузском проливе

Американские военные рассматривают ряд вариантов развития масштабной операции в Исламской Республики. Среди них — захват портов Ирана, пишут обозреватели Гордон Луболд и Кортни Кубе в статье для NBC News.

Авторы статьи пояснили, что захват иранских портов необходим США для обеспечения беспрепятственного прохода судов в Ормузском проливе. Они добавили, что не исключается также захват ключевых островов в регионе для снижения угрозы судоходству.

Другие варианты предусматривают операцию по изъятию высокообогащенного урана из-под завалов, образовавшихся после удара ВВС США по иранским ядерным объектам, заметили обозреватели.

В США допускают использование войск для захвата иранских нефтяных объектов с целью оказания давления на Тегеран посредством перекрытия денежных поступлений, заметили Лоболд и Кубе.

По их данным, ни один из сценариев, рассматриваемых в настоящий момент, не включает крупные наземные операции, подобные тем, что США провели во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Они добавили, что это обусловлено позицией Белого дома.

«Нет, я никуда не отправляю войска. Если бы я это делал, я бы, конечно, вам не сказал, но я не отправляю войска», — процитировали журналисты президента США Дональда Трампа.

Обозреватели констатировали, что в настоящее время на Ближнем Востоке дислоцировано около 50 тыс. американских военнослужащих. В ближайшие недели, уточнили они, группировку могут усилить еще два корпуса морской пехоты.