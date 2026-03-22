Взрывы раздаются во многих районах Тегерана

Взрывы раздаются в западной и юго-восточной частях Тегерана. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. На данный момент неизвестно, какие именно объекты подверглись атаке. Также нет сведений о причиненном ущербе и возможных пострадавших в результате ударов.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность израильских и американских атак против Ирана существенно возрастет в ближайшие дни. 21 марта иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы.

Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет.