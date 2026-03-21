В КСИР заявили об уничтожении F-16

Системы ПВО ВКС Корпуса стражей исламской революции в небе над центральным Ираном успешно уничтожили израильский истребитель F-16, пишет IRIB в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу КСИР.

В корпусе уточнили, что самолет был сбит в 3:45 по местному времени (3:15 мск) современными зенитно-ракетными комплексами.

Журналисты заметили, что в КСИР не посчитали необходимым раскрыть судьбу летчика.

В пресс-службе уточнили, что за три недели конфликта Ирану удалось уничтожить свыше 200 летательных аппаратов различных типов, в том числе, дроны, самолет-заправщик, истребители, крылатые ракеты.

Ранее в КСИР сообщили, что иранские военные в субботу утром, 21 марта, в рамках 71-й волны операции «Правдивое обещание-4» нанесли удары по Тель-Авиву тяжелыми и сверхтяжелыми ракетами.

Кроме того, дронами и ракетами были атакованы американские базы в Али-Салеме, Аль-Хардже и Виктории.