Турецкий министр Фидан: арабские страны направили Ирану последнее предупреждение

Арабские страны направили Ирану «последнее предупреждение» в связи с ударами по их территории, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, находящиеся сегодня под интенсивными ударами страны Персидского залива задаются вопросом, почему Иран целится по их территории, ведь, по их заявлениям, они к этой войне не имеют отношения.

«Страны Персидского залива заявляют, что если нынешняя ситуация продолжится, они будут вынуждены принять ответные меры. Эта встреча (в Эр-Рияде — RT.) также стала последним предупреждением по этому вопросу. Недавние интенсивные атаки спровоцировали это. Риск возрос», — цитирует министра телеканал TRT Haber.

Фидан также добавил, что Анкара не желает втягивания всего региона в долгосрочную войну, поэтому продолжает готовить дипломатическую основу для урегулирования.

Ранее он предположил, что конфликт вокруг Ирана продолжится ещё две — три недели.