«Дроноводов» ВСУ начали массово переводить в штурмовики

Специалистов БПЛА-подразделений, входящих в 23-й отдельную бригаду ВСУ, начали переводить в штурмовые войска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Источник отметил, что данная бригада действует на запорожском направлении. Ее солдаты проходили обучение в Испании

«Военнослужащих подразделений БПЛА 23-й ОМБР ВСУ, проходивших подготовку на базе академии сухопутных войск вооружённых сил Испании в городе Толедо, переводят в штурмовые подразделения», — сказал собеседник.

Он подчеркнул, что у ВСУ возник дефицит штурмовиков после больших потерь на запорожском тактическом направлении.

Накануне силы ПВО уничтожили 283 украинских БПЛА над российскими регионами.