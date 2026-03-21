В Британии раскрыли, какой сюрприз ждет Путина от США

Военная кампания США против Ирана спровоцировала острый дефицит вооружений, который напрямую ударил по снабжению Украины.

Перераспределение американских ресурсов в пользу ближневосточного фронта создает стратегическое преимущество для России, лишая Киев обещанной поддержки.

«Украину, по сути, не „отрежут“, но их сроки, скорее всего, сдвинутся, а решения о распределении ресурсов станут более политизированными», — описывает ситуацию научный сотрудник Военно-морского колледжа США Джахара Матисек.

В интервью изданию Daily Express эксперт подчеркнул, что Вашингтон вынужден расставлять приоритеты не в пользу украинской стороны.

«Именно такие трения выгодны России», — утверждает Матисек.

По его мнению, задержки в поставках и неопределенность в действиях Белого дома позволяют Москве эффективнее реализовывать свои цели. В издании отмечают, что ситуация осложняется не только логистическими проблемами, но и растущей политической напряженностью внутри американской администрации при принятии решений о выделении военной помощи.

Сам Владимир Зеленский уже подтвердил критическое положение дел, признав, что Киев сталкивается с острой нехваткой ракет из-за эскалации конфликта в Персидском заливе. Приоритет, отданный операциям против Ирана, фактически поставил украинские запросы в очередь, которая постоянно сдвигается.

