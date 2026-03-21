Безэкипажный катер заметили на турецком побережье Черного моря

В турецкой провинции Орду местные жители обнаружили у берега безэкипажный катер. Об этом сообщает агентство IHA. Пляж оцеплен, после осмотра объект планируют ликвидировать.

Судя по опубликованным фото, найденный аппарат — это украинский многоцелевой надводный дрон Magura V5. Такой же катер находили в провинции Трабзон в сентябре 2025 года.

Подобные находки происходят в Турции регулярно. В четверг на берег Черного моря к северу от Стамбула вынесло боеголовку ракеты — её уничтожили сапёры. Десятого февраля фрагмент БПЛА нашли в провинции Орду в районе Унье.

В декабре 2025 года два беспилотника обнаружили в провинциях Коджаэли и Балыкесир на западе страны.