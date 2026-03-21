КСИР начал 71-ю волну атак на Израиль и базы США в регионе

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о проведении 71-й волны ударов по территории Израиля и объектам США на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает IRIB.

Отмечается, что удары нацелены на Тель-Авив, военные базы США Али ас-Салем (Кувейт) и Эль-Хардж (Саудовская Аравия).

Помимо этого, в ходе операции будет атакован лагерь Виктория в Ираке.

Ранее иранские власти подтвердили нанесение удара двумя баллистическими ракетами по британо-американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

