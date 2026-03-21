Экс-сотрудник СБУ раскрыл, как в ВСУ скрывают потери среди наемников

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, несут значительные потери, но их учет затрудняется из-за уничтожения тел. Об этом ТАСС рассказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, подобная практика применялась с 2022 года. Он утверждает, что при отступлении тела иностранных бойцов подрывали, чтобы их нельзя было опознать. Прозоров отметил, что установить личности погибших сложно и из-за интенсивных боевых действий.

В качестве примера он привел события лета 2022 года в районе Лисичанска, где, по его словам, для прикрытия отступления были задействованы подразделения иностранных наемников. Эти формирования понесли серьезные потери. Прозоров отмечал, что около 10 тыс. иностранных наемников могут воевать на стороне Украины, при этом значительная часть из них прибыла из стран Латинской Америки.

По его оценке, общее число наемников не является критически высоким и не оказывает решающего влияния на общую численность украинских вооруженных сил.