Раскрыто положение ВСУ под Купянском

Российские военные за последние дни значительно продвинулись в районе Купянска, взяли под контроль ряд опорных пунктов, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Накануне военкоры заявили, что подразделения ВС РФ выбили украинских солдат из ряда опорников и лесополос в районе села Петропавловка под Купянском, заняли достаточно крупный «карман».

По данным Матвийчука, российские бойцы постепенно перерезают логистику ВСУ в агломерации.

«Этот «карман», о котором идет речь, находится в районе Петропавловки. Это не сам Купянск, а подступы к нему. Районный центр мы уже давно контролируем. Сейчас мы выходим на логистику ВСУ в направлении самого Харькова», — отметил эксперт.

Ранее пленный украинский военнослужащий признался, что заблокированные на восточном берегу реки Оскол, южнее населенного пункта Купянск-Узловой, подразделения ВСУ находятся в очень тяжелом положении.