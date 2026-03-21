Россия нанесла удар по расположению иностранных наемников ВСУ
Российские военные нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья в Николаеве Сергея Лебедева.
По словам Лебедева, удары по расположению иностранных наемников зафиксированы в районе населенного пункта Самар в Днепропетровской области. Он уточнил, что рядом с Самаром видели иностранных военных, разговаривавших на немецком языке.
Ранее стало известно, что больше половины потерь в рядах ВСУ под Константиновкой составили иностранные наемники, которые стали настоящим «расходным ресурсом».