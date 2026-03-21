Российские военные нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья в Николаеве Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, удары по расположению иностранных наемников зафиксированы в районе населенного пункта Самар в Днепропетровской области. Он уточнил, что рядом с Самаром видели иностранных военных, разговаривавших на немецком языке.

Ранее стало известно, что больше половины потерь в рядах ВСУ под Константиновкой составили иностранные наемники, которые стали настоящим «расходным ресурсом».