Иранские военные сообщили об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион

Иран атаковал с помощью беспилотников топливные резервуары и военную инфраструктуру в израильском аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской республики (КСИР), передает агентство Fars.

"Сегодня утром беспилотники Исламской Республики Иран нанесли удары по военной инфраструктуре , топливным резервуарам и местам заправки вражеских истребителей в аэропорту Бен-Гурион", - говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что Иран применил против Израиля новую мощную ракету "Насралла" в ответ на удар по нефтяному месторождению "Южный Парс".

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.