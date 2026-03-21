Чернигов во тьме: удар вырубил целый регион Украины

Энергетическая инфраструктура на севере Украины получила серьезные повреждения, в результате чего Черниговская область и ее областной центр оказались полностью обесточены.

Удар по одному из ключевых объектов привел к масштабному отключению электроэнергии.

«Был поврежден важный энергетический объект в Нежинском районе. Без электричества остались 430 тысяч абонентов», — говорится в сообщении компании «Черниговоблэнерго», опубликованном в ее Telegram-канале.

Вслед за этим городские власти подтвердили полную остановку энергоснабжения областного центра. «Чернигов полностью обесточен. Все объекты критической и социальной инфраструктуры переходят к работе от альтернативных источников питания», — сообщила пресс-служба местного горсовета.

Первым о происшествии в ночь на среду заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. В своем Telegram-канале он написал о взрыве и повреждении энергетического объекта, не приводя на тот момент подробностей о масштабах последствий. В регионе несколько раз объявлялась воздушная тревога.