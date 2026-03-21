Стало известно, откуда вылетели повредившие многоэтажку в Уфе «Лютые»

Беспилотники типа «Лютый» были запущены в сторону Уфы из Черниговской и Харьковской областей, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в субботу утром, 21 марта. Горожане услышали громкий взрыв, в затем увидели густое облако дыма над строящимся зданием.

По данным канала, средства ПВО сбили значительную часть «Лютых», направлявшихся к Башкирии, на границе с Белгородской и Курской областями.

Ранее академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев сообщил, что сбитые на подлете к Москве БПЛА могли взлететь из северных районов Украины.

Эксперт уточнил, что украинские инженеры устанавливают шасси на «Лютых». Это позволяет дронам садиться в промежуточной точке, затем продолжать полет к назначенной цели.

По его словам, в ряде случаев дроны запускали также с территории Казахстана. Так, перед атакой на Тюмень запчасти для БПЛА были заранее незаконно ввезены на территорию республики, собраны в подпольных цехах. Затем беспилотники были запущены из фур.