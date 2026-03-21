В Херсоне ТЦК стали использовать женщин для мобилизации украинцев

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) нашли новый способ мобилизации мужчин в Херсоне. Для этого они используют женщин-"волонтеров", которые под видом раздачи гуманитарной помощи делают поквартирный обход. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В городе используются разные способы выявления мужчин - вплоть до обходов квартир приезжими женщинами-"волонтерами" под предлогом гуманитарной помощи", - рассказал губернатор.

Сальдо отметил, что после таких проверок мужчин часто забирают прямо из дома и отправляют в мобилизационные пункты.

1 марта губернатор сообщил, что операторы БПЛА российской группировки войск "Днепр" помешали сотрудникам ТЦК насильственно мобилизовать жителя Херсонской области

На видео можно увидеть, как несколько сотрудников ТЦК схватили мужчину и пытались его силой затолкать в микроавтобус. Однако происходящее заметили операторы FPV-дрона и помешали "бусификации".