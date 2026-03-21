В Минобороны сообщили об уничтожении 71 БПЛА за несколько часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали указанные аппараты в период с 14:00 до 20:00 мск над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Крым.

Утром 21 марта в Минобороны рассказали об уничтожении 283 БПЛА за ночь над регионами страны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

