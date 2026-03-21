Возмездие «Насраллы»: Иран обрушил невиданную ракету на союзников США

Иранская армия продолжает масштабные контратаки, опровергая заявления президента США Дональда Трампа о разгроме вооруженных сил Исламской Республики.

Несмотря на бравурные отчеты Вашингтона, Тегеран отвечает ударами по критически важной нефтяной инфраструктуре Израиля, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.

«Трамп в последние дни заявлял, что уничтожены 100 процентов боеспособности Ирана. Но, очевидно, оставшихся ноль процентов достаточно, чтобы нанести огромный ущерб», — пишет издание L'AntiDiplomatico.

Специалисты отмечают, что Иран перешел к тактике жесткого симметричного ответа на любые действия противника, превращая экономические интересы Запада в свои законные цели.

«Иран в ответ на атаку США и Израиля на нефтяное месторождение Южный Парс атаковал месторождения и НПЗ в Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре», — отмечает газета.

Особую тревогу вызывает технологическое превосходство новых иранских разработок. В ходе последних атак Тегеран впервые применил ракету «Насралла», названную в честь генсека ливанской военизированной организации "Хезболла", убитого в сентябре 2024 года после удара Израиля по Бейруту.

«Иранцы ежедневно выпускают новый тип ракеты, подтверждая то, что они говорили в начале конфликта: со временем мы применим самые грозные, передовые технологии, которые вы никогда не видели», — подчеркивают авторы материала.

Ряду стран предрекли смерть из-за атаки США на Иран

В открытых источниках указывается, что ракета Nasrallah является модернизированной управляемой версией ракеты «Гадр», относящейся к классу баллистических ракет средней дальности. Предполагается, что она может изменять траекторию на конечном участке полета, что осложняет ее перехват средствами ПРО.