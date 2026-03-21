Подполковник США в отставке сделал заявление об Иране

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что у Ирана будет превосходство в конфликте с США и Израилем, пока он сохраняет блокаду Ормузского пролива.

© Газета.ru

По его словам, после трех недель кампании против Ирана заявления Белого дома не соответствуют действительности, а Тегеран, напротив, выдержал все удары.

«Главной проблемой на данный момент остается блокировка Ормузского пролива и перекрытие значительной части мировых поставок нефти, проходящих через Оманский залив в остальные страны мира», — отметил подполковник в отставке.

21 марта глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью японскому агентству Киодо заявил, что его страна не согласится на прекращение огня с США и Израилем и добивается полного завершения войны.

Министр подчеркнул, что Тегеран считает необходимым добиться окончательного урегулирования военного конфликта, а не его временной остановки.

До этого Арагчи уже заявлял, что Иран верит исключительно в полное прекращение войны с США. Он отмечал, что окончательное завершение конфликта между Соединенными Штатами и Ираном будет отвечать интересам мира во всем Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Иран получил предложение о перемирии с США.