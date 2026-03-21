Российские силовые структуры поделились с РИА Новости информацией о новой тактике, применяемой на Украине для принудительного призыва граждан. По данным источника, Служба безопасности Украины дала добро на ужесточение мер, связанных с так называемой «бусификацией». К проведению этих операций в приграничных районах привлечены иностранные наемники, преимущественно граждане Польши и Румынии.

Схема, как утверждается, выглядит следующим образом: сотрудники военкоматов действуют в паре с наемниками. Мужчин призывного возраста силой вывозят к румынской границе, где под дулом оружия снимают видеоролики, создающие видимость попытки незаконного пересечения границы.

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ

Полученные кадры затем используют в качестве компрометирующего материала. Под угрозой возбуждения уголовного дела мужчин принуждают вступать в ряды Вооруженных сил Украины. Собеседник агентства также сообщил о случаях убийства тех, кто отказывается подчиниться - в частности, 2 марта один из мужчин был застрелен на границе выстрелом в голову.

Ранее Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ.