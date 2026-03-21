Иран нанес базам США на Ближнем Востоке ущерб минимум на $800 млн

Вооруженные силы Ирана за 14 дней конфликта на Ближнем Востоке нанесли военным базам Соединенных Штатов ущерб в размере не менее $800 млн. Об этом проинформировала вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан в РФ нежелательной организацией).

В корпорации привели комментарий соавтора доклада Марка Кансиана, который отметил, что размер ущерба, нанесенного американским базам в регионе, был недооценен, и полная сумма станет известна лишь после поступления дополнительной информации.

Иран атаковал базу США в Ираке

В докладе отмечается, что Иран сконцентрировал удары на системах противовоздушной обороны и объектах спутниковой связи. Основной урон был нанесен комплексам THAAD, радарам AN/TPY-2, а также зданиям и прочей инфраструктуре на американских военных базах в ближневосточном регионе.

Ранее Пентагон обратился в Конгресс США за дополнительным финансированием для обеспечения ведения боевых действий против Ирана и восполнения своих арсеналов. По сведениям газеты The Washington Post, речь идет о сумме, превышающей $200 млрд. Согласно подсчетам журнала Newsweek, несколько дополнительных недель воздушной кампании США в Иране повлекут за собой большие затраты, чем требовалось ежегодно в ходе вторжения в Ирак.