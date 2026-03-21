Сводка Министерства обороны России, опубликованная 21 марта, содержит данные о потерях украинских сил за минувшие сутки. По информации ведомства, общее количество потерь военнослужащих ВСУ на всех направлениях специальной военной операции составило около 1160 человек.

В разрезе группировок картина выглядит следующим образом: на участке ответственности группировки «Север» противник лишился до 215 военных, в зоне действий группировки «Запад» потери достигли 170 человек. Наиболее серьезные потери зафиксированы в зоне группировки «Центр» - до 340 военнослужащих. Группировки «Южная» и «Восток» нанесли противнику урон в 120 и 270 солдат соответственно, а на направлении группировки «Днепр» потери ВСУ превысили 45 человек.

Помимо ежедневных данных о потерях, в оборонном ведомстве подвели итоги прошедшей недели. Сообщается, что за период с 14 по 20 марта российские войска осуществили семь массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Целями становились не только предприятия, работающие на нужды армии, но также объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и аэродромы.

В числе пораженных объектов также оказались производственные мощности и складские помещения, где изготавливались, хранились и готовились к применению ударные беспилотники большой дальности.

Ранее сообщалось, что киевские власти объявили о принудительной эвакуации Славянска.