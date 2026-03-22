Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили пять станций связи Starlink ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

Кроме того, по его словам, были ликвидированы 13 БПЛА самолётного типа и 15 пунктов управления беспилотной авиацией.

«Тяжёлыми огнемётными системами нанесён удар по позициям ВСУ. Цели поражены», — добавил Герасимов.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА группировки войск «Север» уничтожили сразу три пункта временного размещения украинских боевиков в Харьковской области.