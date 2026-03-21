Германия временно упростила поставки оружия Украине

Кабмин ФРГ на полгода (до 15 сентября) упростил согласования поставок оружия Украине и ряду стран на Ближнем Востоке. Об этом заявила министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе, ее слова приводит ТАСС.

«Мы обеспечиваем быстрый и свободный от бюрократии экспорт в интересах обороны этих стран и подаем сигнал солидарности», — подчеркнула Райхе.

Уточняется, что действие разрешения распространяется на Украину, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман. Немецкие компании смогут поставлять вооружение без предварительных согласований, но должны информировать Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля о подобных поставках.

В Германии забили тревогу из-за мощного удара по Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. По его мнению, если бы атаки не было, то у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она якобы ударила бы по Израилю и всему Ближнему Востоку.