Больше 40 украинских БПЛА пытались атаковать Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 20 марта и в ночь на 21 марта пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву. Как сообщил Мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном канале в МАХ, всего было перехвачено и уничтожено более 40 вражеских беспилотника.

Только к 18:29 в пятницу силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит 21 БПЛА, после чего атака продолжалась и к половине третьего ночи число сбитых вражеских целей достигло 43-х.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее жители Саратова и Энгельса проснулись от мощных взрывов в небе — ПВО сбила более десяти украинских беспилотников. В результате атаки ВСУ была повреждена гражданская инфраструктура.