СМИ сообщили об угрозе жизни военных из-за новой системы связи

Новая система связи Бундесвера оказалась неработоспособной и может представлять угрозу жизни военных. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ под грифом «Только для служебного пользования».

Как пишет издание, обнаруженные проблемы оказались настолько серьезными, что во время обучений возникла опасность для жизни военнослужащих. Газета уточняет, что общая базовая система D-LBO не готова ни для эксплуатационных испытаний, ни для проведения подготовки и учений. И пока неизвестно, будет ли она готова к сентябрю текущего года.

После установки системы в танки Leopard 2 A7V военные не могли расслышать команды и немедленно прекратить огонь.

