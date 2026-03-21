Иран атаковал базу США в Ираке

Иран с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковал военную базу США Виктория в Багдаде. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.

Отмечается, что после удара на базе произошел крупный пожар. Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран.