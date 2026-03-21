Иран атаковал базу США в Ираке
Иран с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковал военную базу США Виктория в Багдаде. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.
Отмечается, что после удара на базе произошел крупный пожар. Другие подробности в данный момент неизвестны.
Иран атаковал базу США в Катаре и цели в Израиле
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран.
«Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — заявил американский лидер.