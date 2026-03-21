На Западе обратили внимание на странное заявление Нетаньяху об Иране

Немецкое издание Die Zeit обратило внимание на противоречивый характер заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о ситуации вокруг Ирана.

Как отмечается в материале, израильский лидер утверждает, что иранская армия разгромлена: по его словам, Тегеран утратил способность обогащать уран и производить баллистические ракеты, противовоздушная оборона страны стала бесполезной, военно-морской флот якобы находится на дне, а военно-воздушные силы практически уничтожены.

При этом журналисты обращают внимание, что глава израильского правительства не приводит никаких доказательств своим громким заявлениям. Более того, несмотря на сообщения о полном разгроме военного потенциала противника, Нетаньяху одновременно говорит о необходимости наносить новые удары по территории Ирана, которые будут продолжаться столько, сколько потребуется.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что авиаудар нанесен по штабу шиитских формирований на севере Ирака.