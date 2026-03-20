Великобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

Андрей Дуванов

Великобритания разрешила США использовать свои авиабазы для ударов по иранским объектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кира Стармера.

Уточняется, что разрешение распространяется на удары по тем объектам, которые используются для обстрела судов в Ормузском проливе, либо ударов по инфраструктуре соседних стран. Стармер также добавил, что Лондон разрешил использовать эти базы в рамках коллективной самообороны.

«Соглашение о предоставлении США права использовать базы Великобритании в рамках коллективной самообороны региона включает оборонительные операции США по ослаблению ракетных позиций и возможностей, используемых для атак на суда в Ормузском проливе», — заявил он.

Ранее Иран призвал власти Британии воздержаться от поддержки действий США и Израиля.