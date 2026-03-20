Великобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

Великобритания разрешила США использовать свои авиабазы для ударов по иранским объектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кира Стармера.

Уточняется, что разрешение распространяется на удары по тем объектам, которые используются для обстрела судов в Ормузском проливе, либо ударов по инфраструктуре соседних стран. Стармер также добавил, что Лондон разрешил использовать эти базы в рамках коллективной самообороны.

«Соглашение о предоставлении США права использовать базы Великобритании в рамках коллективной самообороны региона включает оборонительные операции США по ослаблению ракетных позиций и возможностей, используемых для атак на суда в Ормузском проливе», — заявил он.

Ранее Иран призвал власти Британии воздержаться от поддержки действий США и Израиля.