Два бойца пострадали при атаке БПЛА в российском регионе

При отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в селе Горки пострадали два бойца подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У одного мужчины диагностировали слепые осколочные ранения локтевого сустава и бедра, у другого — закрытую черепно-мозговую травму и ссадину предплечья», — уточнил глава российского региона.

Ранее в период с 11:00 до 14:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны перехватили два БПЛА в Белгородской области.