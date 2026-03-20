Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили распоряжение занижать потери для экономии средств на компенсациях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«При возможности эвакуации, тела украинских солдат перевозятся в тыловые районы, где сжигаются в заброшенных строениях или разбитых авто, имитируя ДТП», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в таких случаях родственники украинских военных получают минимальную компенсацию.

Ранее в России рассказали, что на Харьковщине появилась «черная дыра», где исчезают украинские военнослужащие. Сообщалось, что ВСУ несут значительные потери у села Зыбино в Волчанском районе, а командование сознательно занижает цифры.