США ударили по кораблю наркотеррористов в Тихом океане

Южное военное командование США (SOUTHCOM) сообщило об ударе по кораблю наркотеррористов в Тихом океане.

«Группировка «Южное копье» нанесла удар по низкопрофильному судну на службе террористической организации... Судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана», — приводит сообщение РИА Новости.

По предварительным данным, трое наркотеррористов выжили после атаки.

Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший ранее заявил, что 48 млн американцев наркозависимы.