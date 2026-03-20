США ударили по кораблю наркотеррористов в Тихом океане
Южное военное командование США (SOUTHCOM) сообщило об ударе по кораблю наркотеррористов в Тихом океане.
«Группировка «Южное копье» нанесла удар по низкопрофильному судну на службе террористической организации... Судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана», — приводит сообщение РИА Новости.
По предварительным данным, трое наркотеррористов выжили после атаки.
Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший ранее заявил, что 48 млн американцев наркозависимы.