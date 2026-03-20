Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский БПЛА, летевший на Москву. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — добавил глава города в MAX.

20 марта в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что за ночь средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. По информации ведомства, 15 дронов уничтожили в Ростовской области, четыре — в Орловской, три — в Белгородской, еще по два — в Брянской и Курской областях.

Ранее три ребенка и мужчина получили ранения в Горностаевке в Херсонской области в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю. Всех пострадавших доставили в Горностаевскую Центральную районную больницу.