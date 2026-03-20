КСИР анонсироровал удары по туристическим центрам после гибели Наини

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил нанести удары по туристическим центрам и местам отдыха, связанным с США и Израилем. Официальные представители иранских силовых структур заявили, что отныне безопасность гражданского сектора их противников не гарантирована. Это станет ответом на ликвидацию чиновников Ирана, в том числе официального представителя КСИР Али Мохаммада Наини.

© Московский Комсомолец

Агентство Fars опубликовало серию сообщений, в которых подчеркивается решимость Ирана отомстить за гибель своих высокопоставленных лиц. В официальном заявлении силового ведомства прозвучала прямая угроза в адрес гражданской инфраструктуры: «Отныне, основываясь на имеющейся информации, у вас не будет безопасности в зонах отдыха, туристических центрах и местах досуга по всему миру».

Угроза стала ответом на ликвидацию официального представителя КСИР Али Мохаммада Наини. Иранская сторона официально подтвердила его гибель, охарактеризовав произошедшее как акт агрессии со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

«Али Мохаммад Наини погиб утром последнего дня месяца Рамадан в результате преступной и трусливой атаки США и Израиля», - говорилось ранее в заявлении КСИР.

В своих публикациях КСИР также пообещал выследить тех, кто причастен к проведению операций по устранению иранских чиновников, подчеркивая, что действия Запада свидетельствуют не о силе, а о «безысходности и подлости». В заявлении подчеркивается, что ответные меры будут «мощными и сокрушительными», а руководство Ирана не даст виновным спрятаться в своих убежищах.