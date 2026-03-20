Иран обстрелял Старый город в Иерусалиме

В Старом Иерусалиме зафиксировали прилет со стороны Ирана. Об этом сообщил Telegram-канал "Голос Израиля | Израиль Новости".

"Прилет недалеко от Xрамовой горы в Старом городе Иерусалима. Режим аятолл Ирана пытается уничтожить мечеть "Аль-Аксу"", — говорится в сообщении.

В результате одного из ударов был разрушен пешеходный тротуар, что можно увидеть на опубликованных кадрах. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

20 марта сообщалось, что в Иерусалиме впервые за 60 лет закрыли мечеть Аль-Акса — решение приняли из соображений безопасности. Комплекс мечети Аль-Акса , известный евреям как Храмовая гора, является значимым как для мусульман, так и для евреев.

За несколько дней до этого осколки от сбитой израильской ракеты упали на крышу здания Иерусалимского православного патриархата в Иерусалиме. Инцидент произошел всего в нескольких метрах от Храма Гроба Господня, построенного на месте, где, согласно христианской традиции, Иисус Христос был распят и воскрес.