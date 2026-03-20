Военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что вооруженным силам России следует нанести удар по бункеру Владимира Зеленского. Об этом пишет NEWS.ru.

Аналитик заявил, что у российской армии есть оружие, способное поражать глубоко расположенные цели.

По словам собеседника издания, ему неизвестен замысел командования ВС РФ, однако, по его мнению, давно пора нанести удар по бункеру Зеленского.

Марочко добавил, что удары по бункеру главы киевского режима будут вполне оправданы, надо лишь дождаться, когда он вернется из очередных загранкомандировок, где выпрашивает деньги.

Ранее Герой России Александр Тютерев с позывным "Морпех" заявил, что настоящим президентом Украины является Виктор Янукович, который был отстранен от власти в 2014 году в результате госпереворота.