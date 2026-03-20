На Украине похвастались танком Leopard 1A5BE с новой башней

В мае прошлого года были обнародованы планы об отправке украинским формированиям модернизированной версии танка Leopard 1A5BE, у которого старую 10-тонную башню со 105-мм L7A3 заменили на гораздо более легкую - C3105 с нарезным орудием такого же калибра от компании Cockerill.

Башня изготовлена из алюминиевого броневого сплава, поэтому общий вес танка уменьшился с 42 до 37 тонн. Уровень защиты стал еще хуже, чем был: выдерживает лишь попадание 25-мм подкалиберных снарядов автоматической пушки.

Особенностью конструкции боевого отделения стало внедрение автоматизированной системы заряжания, рассчитанной на 12-16 снарядов. С ней спарен 7,62-мм пулемет. Прицел наводчика и панорамный прибор командира получили тепловизионные каналы.

Если ранее такой Leopard был выкрашен в пустынный камуфляж, то сейчас, судя по фото, появившимся в социальных сетях, он стал зеленым. У танка полностью отсутствует какая-то защита от дронов-камикадзе, и его наверняка прячут на находящемся глубоко в тылу полигоне.