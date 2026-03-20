Пентагон запросил рекордную сумму на воздушную кампанию в Иране

Военная кампания США против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», уже на начальном этапе обходится Вашингтону дороже, чем старт вторжения в Ирак в 2003 году. Журнал Newsweek сравнил текущие расходы с бюджетными запросами времен Джорджа Буша-младшего и пришел к выводу, что нынешний конфликт бьет по американскому бюджету значительно сильнее.

Пентагон запросил у Конгресса 200 миллиардов долларов на продолжение следующего этапа операции. Для сравнения, администрация Буша в марте 2003 года просила 74,7 миллиарда долларов (с поправкой на инфляцию — около 133 миллиардов в сегодняшних деньгах). Разница составляет более 67 миллиардов, при этом структура расходов кардинально отличается. В Ирак была введена наземная группировка из 150 тысяч военнослужащих и бронетехники при поддержке коалиции из 49 стран, а нынешняя кампания ведется исключительно с воздуха и моря без ввода сухопутных сил.

Как отмечает издание, главная причина высокой стоимости — интенсивное использование дорогостоящего высокоточного оружия. За первые три недели США поразили более 7 тысяч целей на иранской территории. Особенно затратными оказались крылатые ракеты Tomahawk, каждая из которых стоит около 3,5 миллиона долларов. В то время как корректируемые авиабомбы JDAM обходятся дешевле (менее 100 тысяч долларов), на начальном этапе операции американские силы активно применяли именно более дорогие средства поражения.

К четвертому дню кампании военные переключились на более массовые и бюджетные боеприпасы — JDAM, кассетные и неуправляемые бомбы, что замедлило темпы ежедневных трат. Однако к 12-му дню общая стоимость операции достигла 16,5 миллиарда долларов, увеличившись на 46% по сравнению с шестым днем (11,3 миллиарда). Эти данные приводит Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Старший советник CSIS Марк Канчиан обратил внимание на нетипичность ситуации: запрос дополнительного финансирования поступает до завершения конфликта, что может свидетельствовать о планах на его затягивание. В Пентагоне уточняют, что испрашиваемые средства пойдут не только на продолжение ударов, но и на восполнение арсеналов, резко истощенных интенсивной кампанией. Министр обороны Пит Хегсет ранее подчеркивал, что восстановление запасов вооружений - одна из приоритетных статей предстоящих расходов.