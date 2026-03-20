Стало известно, как ВС РФ хитростью победили ВСУ в Красноармейске

Российские военные могли заставить противника выполнять маневры через трофейные радиостанции, представляясь бойцами ВСУ. Как сообщает aif.ru, подробности военной хитрости рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что при освобождении Красноармейска ВС РФ запутали украинских военных, использовав трофейные радиостанции.

«Речь шла о радиосредствах, захваченных у противника, которые тот идентифицировал как свои и принимал получаемую с них информацию за правдивую. Таким образом наши военные вводили врага в заблуждение. Наши специалисты входят в радиоигру с противником, имея о нем какие-то сведения», — объяснил Гагин.

Он добавил, что солдаты ВС РФ могли потребовать от ВСУ совершить какой-либо маневр. Противник воспринимал российских военных как собственных осведомленных бойцов. Гагин подчеркнул, что это сложная работа, однако она приносит свои плоды.