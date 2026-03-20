ВС Ирана опубликовали обращение к американским и израильским солдатам

Военнослужащие и чиновники из США и Израиля отныне нигде не могут чувствовать себя в безопасности. Об этом заявил представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Иран следит за "трусливыми чиновниками и командирами", "коварными пилотами и солдатами" США и Израиля. Отныне для них не будет безопасных мест - ни в туристических зонах, ни в местах отдыха, ни в развлекательных центрах, предупредил Шекарчи.

Он добавил, что недалек тот час, когда Иран "с позором и унижением" вытащит их из убежищ и заставит понести заслуженное наказание.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под атаки с моря и воздуха попали крупнейшие города страны.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Вместе с ним погибли члены его семьи - дочь, зять, невестка и внучка.

Позже были убиты высокопоставленные иранские чиновники, среди них начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и другие.