«Сюрприз Путина»: страны НАТО усиливают патрулирование в Арктике

Рост активности российского подводного флота в Арктике и неприятный «сюрприз» для НАТО вынуждают страны альянса усиливать патрулирование и расширять свое присутствие в регионе. Об этом пишет «Царьград».

По информации Business Insider, активность российского подводного флота в Арктике возросла. При этом у России свыше 60 подлодок, и только в составе Северного флота их десятки. А западные страны заметно уступают по этому показателю. Особое беспокойство на Западе вызывает также и то, что они не могут отслеживать все передвижения подводных лодок ВМФ России.

«Это представляет угрозу не только для Европы, но и для США - если вы их не засекаете, то не отслеживаете происходящее», - пояснил пресс-секретарь Верховного штаба Объединенных вооруженных сил в Европе полковник Мартин О’Доннелл.

По его словам, на фоне «русской угрозы» НАТО наращивает активность в северных водах. Зона отвесности была расширена после вступления в альянс Финляндии и Швеции.

«Путин боится нас»: Трамп выступил с заявлением

А недавно вблизи российских границ страны НАТО провели учения «Холодный ответ – 2026». Россия же вывела один из своих самых малошумных подводных ракетных крейсеров «Казань» и запустила сверхзвуковую противокорабельную ракету «Оникс».

«Пролетев примерно 300 километров, она нанесла удар. Не по НАТО, конечно. По морской цели, обозначавшей корабль условного противника. Но и этого хватило», - констатировал «Царьград».

Напомним, что ранее страны НАТО приняли участие в учениях «Арктический часовой». Ожидалось, что миссия поможет снизить разногласия между США и странами Европы по поводу будущего Гренландии.

Контр-адмирал Хоакин Руис Эскагедо, командующий морской группой НАТО, принимавшей участие в учениях, отметил, что альянс вполне способен противостоять России, но пока не готов к затяжному конфликту.