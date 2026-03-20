Замминистра армии США раскритиковал боеготовность страны

Заместитель министра американской армии Майкл Обадал, заявил, что война с Ираном выявила недостатки в боевой готовности армии США: по его словам, уровень боеготовности «неприемлем». Об этом пишет The National Interest.

Обадал признал, что армия США находится «не в том состоянии, в котором должна», и испытывает серьезные проблемы с основными системами вооружения и доступностью платформ.

«У нас есть серьезные проблемы с основными системами вооружения, как авиационными, так и наземными, и мы должны решить эти проблемы, и мы делаем это различными способами», - подчеркнул замминистра.

NI подчеркивает, что речь, в частности, идет о нехватке глубины запасов высокоточного оружия и боеприпасов. Обадал признал, что продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке оказывает дополнительное давление на запасы армии.

По американским оценкам, затраты на военные действия против Ирана быстро приближаются к 20 миллиардам долларов. Вооруженные силы США израсходовали тысячи боеприпасов, а самолеты ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США совершили почти семь тысяч боевых вылетов.

Закрытие Ираном Ормузского пролива, одного из важнейших морских путей в мире, потребовало развертывания дополнительных ресурсов в регионе, в том числе самолетов раннего предупреждения и экспедиционного корпуса морской пехоты.