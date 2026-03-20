Туск высказался об отправке польских войск на Ближний Восток

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал появившуюся информацию о планах президента Кароля Навроцкого и лидера оппозиции Ярослава Качиньского направить польский военный контингент на Ближний Восток. Соответствующую запись он опубликовал в соцсети X, передает РИА Новости.

Глава правительства подчеркнул, что польские военные не будут участвовать в американо-израильской операции в регионе. Задача страны, по его словам, — обеспечение безопасности собственных границ, включая морские рубежи, которые одновременно являются границами НАТО и Евросоюза.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран наносит ответные удары по израильской территории и военным объектам США в регионе.

Ранее Туск заявил, что польский лидер Кароль Навроцкий принял решение о наложении вето на закон о получении Варшавой кредита на закупку вооружения по программе по милитаризации Евросоюза (ЕС) Security Action for Europe (SAFE).