Стало известно, как Иран сбил истребитель-невидимку США

На вооружении у Ирана находятся усовершенствованные системы противовоздушной обороны, которые вполне смогли сбить американский истребитель-невидимку F-35. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Ранее иранские СМИ заявили, что Иран стал первой страной в истории, которая смогла сбить истребитель F-35. Удар наносился из новой иранской системы ПВО.

Комментируя этот инцидент, Попов отметил, что США недооценили иранские войска перед тем, как ввязались в конфликт. Сам самолет F-35 относится к пятому поколению истребителей и позиционируется американцами как самый массовый — его выпустили уже около 1,5 тысячи штук. Вместе с тем он является и самым дорогим в истории легким истребителем — стоимость одной единицы техники оценивается в пределах от 82 до 200 млн долларов.

«Почему Иран смог сбить американский истребитель? Не исключено, что у страны на вооружении находятся новейшие системы ПВО, которые, в том числе, могли передать Китай и Пакистан. Тот же Китай мог передать свои системы ПВО, чтобы проверить их на поле боя», — заявил генерал.

Попов добавил, что и у самого Ирана развиваются системы ПВО. Он отметил, что даже под санкциями государство самостоятельно разрабатывало вооружение, а боевого потенциала противовоздушных систем страны хватит на 1,5-2 года конфликта.