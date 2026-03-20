Вероятным «убийцей» передового американского стелс-истребителя F-35A мог стать иранский зенитно-ракетный комплекс ближнего действия «Маджид» с ракетой AD-08, пишет «Военная хроника».

Аналитики обращают внимание на особенность комплекса: в отличие от классических ЗРК, «Маджид» не использует радар для наведения ракет, что делает его практически невидимым для систем предупреждения об облучении, установленных на F-35.

Вместо этого комплекс оснащён оптико-электронной системой высокого разрешения с тепловизионным каналом, которая сканирует небо в поисках теплового контраста — горячих двигателей или трения планера о воздух.

Ракета AD-08, в свою очередь, оснащена неохлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет реализовать принцип «выстрелил и забыл».

Как писала «Военная хроника» накануне, сам факт поражения распиаренного F-35 иранской системой ПВО — резонансное событие. По информации CNN, американский истребитель совершил экстренную посадку на одной из баз США на Ближнем Востоке, предположительно, после удара со стороны Вооружённых сил Ирана.

Над восточным районом города Аль-Джубайль в Саудовской Аравии с прошлой ночи ведётся активная поисковая операция, что может указывать на крушение американского истребителя, писала ВХ.