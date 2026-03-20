Украинский генерал выступил в защиту российских командиров
Бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос встал на защиту российских командиров. Об этом сообщает «Царьград».
По мнению генерала, Главное управление разведки (ГУР) Украины проводит абсолютно бесполезные операции в России — например, рейды на гидроциклах в Крым.
«Ролики шикарные, надо отдать должное. Снимали очень хорошо, монтаж шикарный, сопровождение шикарное. А я задаю вопрос: зачем?» — заявил он.
Кроме того, он напомнил об убийстве бывшего командира подводной лодки Черноморского флота «Краснодар» Станислава Ржицкого. Он ушел со службы еще до начала спецоперации и вышел на пенсию.
«Скажите, пожалуйста, а какой смысл тогда был его убивать?» — сказал Кривонос.
Бывший заместитель командующего констатировал, что Киев растратил много времени, средств и людей. Он считает неоправданными подобные расходы на убийство военного пенсионера.
Напомним, что 42-летнего капитана II ранга Станислава Ржицкого застрелили в Краснодаре 10 июля 2023 года. Убийцей оказался бывший глава федерации карате Украины Сергей Денисенко, который получил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.