В Варшаве опровергли слухи об отправке войск на Ближний Восток
Варшаву всколыхнули слухи о планах президента Кароля Навроцкого направить польский военный контингент на Ближний Восток. Официально эту информацию опроверг глава правительства республики Дональд Туск, заявив, что подобные сценарии не рассматриваются.
«Ходят слухи, что господа Кароль Навроцкий и Ярослав Качиньский (лидер польской оппозиции — Прим.) хотели бы, чтобы Польша присоединилась к войне на Ближнем Востоке», — написал премьер-министр на платформе Х.
В своем заявлении Туск подчеркнул, что обещание, данное ранее, остается в силе: польские военные не примут участия в американо-израильской операции в регионе. Приоритетом для властей является защита национальных рубежей.
Премьер Польши отметил, что главной задачи Варшавы является обеспечение безопасности границ страны, включая морские, которые также являются границами Североатлантического альянса и Евросоюза. Он подчеркнул, что это понимают не только поляки, но и союзники Польши.