Франция захватила следовавший из России танкер
Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика.
Об этом сообщает Reuters.
Агентство привело данные французской морской префектуры Средиземного моря, согласно которым операция была проведена совместно с британскими союзниками. О задержании танкера также сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.
1 марта министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия при поддержке французских сил провела операцию по перехвату танкера, якобы связанного с Россией.